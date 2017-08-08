Доверчивая северянка, поддавшись искушению получить компенсацию, лишилась более 260 рублей

В полицию Североморска обратилась местная жительница 1972 года рождения с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала, что в конце марта текущего года ей позвонил неизвестный и сообщил, что она признана потерпевшей по делу в отношении московской медицинской организации, которая ранее продавала медицинские приборы. Женщина действительно ранее покупала прибор этой фирмы, однако в суд с исковым заявлением о причиненном ущербе она не обращалась.

Неизвестный сообщил северянке, что ей полагается компенсация в размере 450 тысяч рублей. Чтобы получить эту сумму, необходимо перечислить на банковский счёт комиссию, а также оплатить услуги инкассатора.

Женщина, поверив неизвестному, перечислила на указанный им счёт в общей сложности 262 тысячи рублей. При этом банковские операции проводились в течение нескольких дней, так как в некоторых случаях банком блокировались переводы в связи с тем, что счёт, на который северянка переводила деньги, был зарегистрирован за пределами Российской Федерации.

Никакой компенсации в итоге потерпевшая так и не получила, а телефон абонента, с которым она общалась, оказался недоступным. Поняв, что стала жертвой мошенников, северянка в начале августа обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело. В ходе проверки полицейские установили, что жительница Североморска общалась с мошенниками по телефону, зарегистрированному в Московской области. Потерпевшая призналась, что знала о подобных фактах мошенничества, однако все равно поверила неизвестному.