Доверчивая северянка во время обряда снятия порчи лишилась почти 500 тысяч рублей

17 ноября неустановленная женщина постучала в квартиру жительницы г.Полярные Зори и попросила у неё милостыню. Поддавшись уговорам, женщина дала цыганке 100 рублей, после чего та увидела в квартире ребёнка и попросила отдать ей ненужные детские вещи. Потерпевшая запустила цыганку в квартиру и стала искать для неё детские вещи. В этот момент цыганка сказала, что чувствует наложенную на потерпевшую порчу и что может по желанию потерпевшей её снять. Потерпевшая согласилась, чтобы цыганка провела обряд по снятию порчи.

Для обряда цыганка стала просить у потерпевшей различные предметы, а в какой-то момент попросила принести все имеющиеся в квартире деньги. Получив денежные средства от потерпевшей, цыганка завернула их в полотенце и положила под подушку, находящуюся на кровати в спальной комнате, после чего вышла из квартиры потерпевшей в неизвестном направлении. Через некоторое время потерпевшая достала полотенце из под подушки и обнаружила туалетную бумагу вместо денежных средств. Всего женщина лишилась 446 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Полярнозоринский» по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По подозрению в совершении преступления разыскивается женщина цыганской наружности, возраст 40-50 лет, худощавого телосложения, рост 150 – 160 см, волосы на голове темного цвета. Была одета в полупальто темного цвета с воротником, длинную черную юбку в пол, на голове имелся платок светлого цвета.

Просьба всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого лица, а также при обнаружении на территории города и области иных лиц цыганской наружности, просящих милостыню, либо предлагающих свои услуги по совершению различных обрядов, ритуалов, гаданий и т.д., просьба незамедлительно сообщать в полицию по телефонам 02, 102, а также в МО МВД России «Полярнозоринский» по телефонам 8 (815-32) 6-31-07, 8-999-091-63-26, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.