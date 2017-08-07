Доверчивая жительница Апатитов лишилась денежных средств при попытке сдать квартиру внаём

В полицию г.Апатиты обратилась местная жительница 1982 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Потерпевшая пояснила, что разместила в сети Интернет объявление о сдаче внаём жилого помещения. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов перевести предоплату за проживание в квартире, при этом он убедил северянку пойти в банкомат и подключить к её банковскому счёту услугу онлайн банка. Все персональные данные карты и пароли доступа она сообщила неизвестному по телефону, после чего с её счёта пропали в общей сумме 64 тысячи 100 рублей. Попытки дозвониться до мошенника были безуспешными, и женщина отправилась в полицию.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что общение со злоумышленником происходило по телефону, зарегистрированному в Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело.