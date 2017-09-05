Доверчивость северян не знает цены – мошенник из Москвы выманил у жителя Кировска более 150 тысяч рублей

В полицию Кировска обратился местный житель 1984 года рождения с заявлением о мошенничестве. Потерпевший искал в Интернете токарный станок. Найдя подходящее предложение на сайте бесплатных объявлений, он позвонил по указанному в информации номеру телефона, и узнал, что за станок необходимо перевести предоплату. Неизвестный продиктовал северянину номер карты и попросил за товар 110 тысяч рублей. Кировчанин перевёл деньги, после чего ему снова позвонил лже-продавец и пояснил, что в объявлении указал неверную сумму, и что станок стоит 150 тысяч рублей. Ещё 8 тысяч рублей нужны якобы за доставку товара.

Житель Кировска перевел мошеннику ещё 48 тысяч рублей. После некоторого времени северянин попытался дозвониться до «продаца», однако контактные телефоны оказались неактивными, а на электронные письма никто не отвечал.

Ранее потерпевший слышал о таких способах обмана, поэтому понял, что его тоже обманули, и отправился в полицию. В ходе проверки полицейские установили, что мужчина общался с лже-продавцом станка по номеру, зарегистрированному в Москве.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело.