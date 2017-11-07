Доверчивости северян нет предела - пенсионер перевёл мошеннику около 640 тысяч рублей

В полицию Мурманска обратился местный житель 1947 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что в августе ему позвонил неизвестный, представился юристом Ковалевым Евгением Александровичем и сообщил, что он оказывает помощь по возврату денежных средств, вложенных в обанкротившившийся кредитный потребительский кооператив. Чтобы получить вклад, необходимо оплатить юридические услуги. Пенсионер, который действительно имел вклад в этом КПК, перевёл на указанный мошенником счёт 570 тысяч рублей.

В октябре мужчине снова позвонили. Неизвестная женщина представилась сотрудником налоговой службы и сообщила, что для возврата денежных средств необходимо перечислить 15% от вклада. Пенсионер поверил неизвестной и перевёл с помощью платежной системы на указанный мошенницей счет 69,5 тысячи рублей.

После этого мурманчанин попытался связаться с лжеюристом и лжесотрудницей налоговой службы. Телефоны не отвечали, а обещанные денежные средства он так и не получил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Ранее потерпевший о таком способе обмана не знал.