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Мурманская область. Арктика21.01.19 08:30

Доверчивую северянку мошенник лишил 230 тысяч рублей

В дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратилась пожилая жительница Апатитов. Пенсионерка сообщила, что на одном из сайтов она разместила объявление о сдаче квартиры. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что намерен снять квартиру сроком на 2 года. Мужчина пояснил, что готов оплатить первый месяц проживания сразу, но для отчётности ему нужно получить чек. Для этого он предложил потерпевшей пройти к банкомату и следовать его инструкциям.

Очередной звонок на мобильный телефон поступил потерпевшей, когда она уже находилась у банкомата. Мошенник сообщил, что по ошибке перевёл на счёт пенсионерки 100 тысяч рублей и теперь их нужно вернуть. Мужчина просил действовать очень быстро. Затем потерпевшая сделала несколько переводов на счёт мошенника на сумму более 230 тысяч рублей. Больше он на связь не выходил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту проводится проверка.

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