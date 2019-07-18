Доверчивые мурманчанки лишились больших денег, поверив мошенникам из столицы

За сутки две жительницы областного центра лишились денег, поверив сообщению о списании средств со счёта.

Например, на телефон мурманчанки (1964 года рождения) поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с карты женщины происходит несанкционированное списание денежных средств и её необходимо незамедлительно заблокировать. В ходе разговора доверчивая северянка сообщила незнакомцу реквизиты счёта и продиктовала пароли из смс-сообщений, а по окончании разговора обнаружила сообщение от банка о списании с её счёта денежных средств на сумму более 191 тысячи рублей.

По аналогичной схеме лишилась финансов ещё одна жительница областного центра (1977 года рождения). Её обманули под предлогом возможного списании денежных средств с банковской карты, уговорив сообщить информацию о реквизитах счёта и пароли для перевода денежных средств.

Общая сумма ущерба потерпевших составила более 216 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейскими установлено, что звонки поступали с номеров, зарегистрированных в городе Москве.