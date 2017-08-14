Доверчивые северяне легко расстаются с большими деньгами под диктовку мошенников

Сотрудники полиции Мурманской области расследуют очередные интернет-мошенничества. Так, в Мурманске пенсионер разместил на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о продаже гаража. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что желает приобрести недвижимость, при этом в подтверждение своих намерений готов перечислить предоплату.

Лжепокупатель убедил мурманчанина 1954 года рождения пройти к банкомату, после чего потерпевший выполнил под диктовку неизвестного ряд действий со своей картой. В результате пенсионер перевёл неизвестному 70700 рублей. Только после получения смс-оповещения мобильного банка житель областного центра понял, что его обманули, и что вместо получения предоплаты он перевел мошеннику собственные денежные средства.

Заявитель в ходе опроса пояснил полицейским, что ранее знал о подобных случаях обмана из СМИ.

От действий лжепокупателей пострадала и жительница Североморска 1988 года рождения, которая разместила в Интернете объявление о продаже шкафа. Неизвестный, сообщив женщине, что собирается приобрести ее шкаф, предложил перевести за него предоплату. Путем обмана он ввёл в заблуждение женщину, и она по телефону продиктовала реквизиты своей банковской карты, а также пароли безопасности, которые пришли ей на мобильный телефон. После того, как мошенник получил доступ к банковскому счёту потерпевшей, он похитил с её счета 5454 рубля. Потерпевшая призналась сотрудникам полиции, что о подобных случаях обмана она знала.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.