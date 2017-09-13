Доверчивые северяне продолжают обогащать мошенников

В отдел полиции по городу Кировску МО МВД России «Апатитский» обратился 29-летний местный житель. Мужчина пояснил, что в сети Интернет он нашел сайт по продаже компьютерной техники. В ходе интернет-переписки неизвестный под видом менеджера интернет-магазина убедил потерпевшего в качестве предоплаты перевести деньги в сумме более 10 тысяч рублей на номер банковской карты через одну из платежных систем. После перевода денег переписка с лже-представителем интернет-магазина прекратилась, а товар северянин так и не получил. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

Ещё одной потерпевшей стала 53-летняя жительница областного центра. Ей позвонил неизвестный, представился работником пенсионного фонда и сообщил, что ей сделан перерасчет за 2016 год и она может получить 15 тысяч рублей. Для перечисления денег злоумышленник убедил женщину сообщить ему паспортные данные и реквизиты банковской карты. В результате с банковской карты мурманчанки было похищено 7 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.