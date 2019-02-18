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Мурманская область. Арктика18.02.19 08:15

Доверчивые северяне продолжают «помогать» интернет-мошенникам, теряя свои деньги

Мурманскими полицейскими зарегистрирован очередной факт дистанционного обмана, совершенный в отношении местной жительницы. В полицию с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении обратилась мурманчанка (1982 года рождения). Она пояснила, что решив продать детские вещи, разместила соответствующее объявление во Всемирной паутине на одном из сайтов.

Через некоторое время с ней связался «покупатель» вещей, по номеру, указанному в объявлении. Затем под предлогом перечисления денег на карту женщины уговорил её сообщить реквизиты банковской карты. Получив доступ к ним, злоумышленник завладел денежными средствами мурманчанки в сумме 23,5 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту дистанционного мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицейскими установлено, что злоумышленник вел переговоры по телефону, зарегистрированному в другом субъекте Российской Федерации. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

 

 

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