Доверчивые северяне продолжают попадаться на удочку дистанционных мошенников

Полицейскими только за последние несколько дней возбужден ряд уголовных дел.

Так, жительница областного центра 1977 года рождения обратилась в отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о мошенничестве. Она рассказала полицейским, что некоторое время назад через социальную сеть к ней обратилась, как она думала, знакомый. От имени приятеля у северянки попросили материальной помощи. В ходе переписки ее убедили перевести денежные средства в сумме 4 тысячи рублей на указанный расчетный счет. Как позже выяснилось, злоумышленник использовал ранее «взломанную» им страницу знакомого.

Жительнице Ленинского округа Мурманска с незнакомого номера поступило сообщение о несанкционированном списании с ее счета денежных средств. Перезвонив на номер, указанный в сообщении, она узнала от лже-сотрудника службы безопасности банка, что для отмены операции необходимо предпринять ряд действий. В результате, следуя указаниям злоумышленника, потерпевшая перевела на интернет-кошелек неизвестного 31,5 тысячу рублей. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

Сотрудниками полиции установлено, что о подобных видах мошенничеств потерпевшие знали. По фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские отмечают, что большинство такого рода преступлений совершаются лицами, находящимися за пределами Мурманской области (Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская, Кемеровская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, Приморский край).

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, стоит соблюдать несложные меры предосторожности. Например, задать вопрос лицу, которое вам обратилось, и спросить дату своего или его дня рождения, его или свою фамилию, уточнить любую информацию, которую можете знать только вы или ваши близкие.

Не оплачивайте товар и не вносите предоплату, не увидев самого товара. Если вам хотят внести предоплату, то запомните, что для перевода вам денежных средств необходимо сообщить только номер своей карты и ничего более. Проверяйте номер телефона продавца (чаще всего мошенники используют номерную емкость операторов, предоставляющих услуги связи в других регионах).

Если у вас есть подозрения, что стали жертвой мошенников, сообщите об этом по телефону 02 (с мобильного телефона 102).