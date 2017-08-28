Доверчивые северяне продолжают терять деньги, поддаваясь на уловки мошенников

В полицию Апатитов обратилась северянка 1988 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении. Потерпевшая рассказала, что в одной из групп популярной социальной сети нашла информацию о продаже косметической продукции. Списавшись с автором объявления, северянка узнала, что за продукцию необходимо перевести предоплату в сумме 11350 рублей. Женщина перевела на банковскую карту денежные средства, однако обещанную продукцию так и не получила. Поняв, что стала жертвой виртуального обмана, жительница Апатитов отправилась в полицию.

В Заполярном местный житель 1991 года рождения перевёл неизвестному предоплату за запчасти в сумме 6 тысяч рублей. Информацию о продаже комплектующих к автомобилю он нашел в популярной социальной сети. Вступив в переписку с неизвестным, договорился о сделке, после чего перевёл «продавцу» - мошеннику деньги.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Стоит отметить, что оба потерпевших знали о способах обмана в сети Интернет, но все равно поверили мошенникам.