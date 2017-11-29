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Мурманская область. Арктика29.11.17 11:10

Доверчивые северяне продолжают терять деньги, пользуясь сомнительными ресурсами во Всемирной паутине

В Мурманске полицейскими продолжают регистрироваться сообщения о мошенничествах, совершенных посредством сети Интернет. Так, в дежурную часть с заявлением о факте мошенничества обратилась жительница города 1982 года рождения. Женщина рассказала полицейским о том, что планируя приобрести собаку породы шпиц померанский, искала на сайтах соответствующие объявления о продаже. В одной из социальных сетей она обнаружила интернет-группу, которая специализируется на продаже собак данной породы. Женщина решила купить щенка и позвонила по номеру, указанному в профиле. В ходе общения с «администратором группы» по телефону, она согласилась произвести оплату заказа.  Заявительница, используя платежный терминал и онлайн-приложение, перевела денежные средства в сумме 63 тысяч рублей на указанный в группе расчётный счёт банковской карты.

Спустя несколько недель заявительница, не получив щенка, попыталась связаться по телефону с «администратором», но на звонки никто не ответил.

Таким образом, мошенник завладел деньгами потерпевшей в сумме 63 тысяч рублей.

29-летний житель областного центра, обратившись за помощью в органы внутренних дел, рассказал полицейским о том, что в сети Интернет он обнаружил сайт по продаже техники. На сайте он обратил внимание на объявление о продаже проектора и решил заказать его. При регистрации на сайте и переходе по ссылке для оплаты товара, мужчина, посредством использования онлайн-услуги, перевёл денежные средства в сумме 43357 рублей на расчетный счёт карты, указанный во всплывшем окне.

В указанный срок оплаченный товар заявитель так и не получил. Мужчина попытался связаться с работниками интернет-магазина. Он позвонил на указанный на сайте номер телефона, однако на звонки никто не ответил.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

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Сергей
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sosed51
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