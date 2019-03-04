Доверчивые северяне продолжают терять деньги, сообщая данные своих банковских карт мошенникам

В Мурманской области продолжают фиксироваться факты хищения денежных средств с банковских карт доверчивых северян.

Например, в отдел полиции с заявлением о хищении крупной суммы денег с банковской карты обратился 34-летний житель Печенги. Северянин рассказал полицейским, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он пояснил, что с его карты происходит несанкционированное списание денежных средств. Для того, чтобы этого не произошло заявителю необходимо сообщить установочные данные банковской карты и пришедшие на телефон коды. Заявитель выполнил требования, а после окончания разговора, обнаружил сообщение от банка о списании более 58 тысяч рублей.

В аналогичную ситуацию попал 58-летний житель Заполярного. Поверив незнакомцу, представившемуся сотрудником банка и сообщив данные банковской карты, он потерял 43 тысячи рублей со счета.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по пункту «Г» части 3 статьи 158 УК России (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Полицейскими в рамках расследования установлено, что потерпевшим звонили с одного телефонного номера.

В дежурную часть полиции Кандалакши поступило сообщение от женщины 1961 года рождения о том, что с двух её пластиковых карт были списаны денежные средства в сумме 11 тысяч рублей.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что заявительница, во время общения в одной из социальных сетей, получила сообщение от подруги о том, что проходит акция и разыгрываются денежные и иные призы. Знакомая предложила ей принять участие в акции, для чего попросила отправить номера своих банковских карт и их коды (три цифры на обратной стороне карты).

Женщина отправила указанную информацию, после чего на ее сотовый телефон стали поступать сообщения об оплате товаров и списании средств. Когда потерпевшей пришло сообщение о блокировании карты в связи с подозрением на мошеннические действия, она связалась со своей знакомой, и выяснила, что аккаунт приятельницы был «взломан».

В ходе беседы с правоохранителями потерпевшая пенсионерка пояснила, что о подобных способах обмана знала из средств массовой информации, но не придала этому значения. Следователями следственного отдела МО МВД «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.