Доверчивые северяне продолжают терять десятки тысяч рублей от многочисленных мошенников

В Мурманской области в минувшие выходные зарегистрированы два преступления, совершенных по известной схеме обмана о блокировке банковских карт.

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску обратился 63-летний местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошеннический действий. По словам мужчины, на номер его мобильного телефона поступило смс-сообщение о блокировке банковской карты. В сообщении был указан номер, на который необходимо было перезвонить, чтобы «разблокировать» карту.

Потерпевший перезвонил по указанному номеру. В ходе общения злоумышленник, представившись сотрудником банка, спросил у пенсионера персональные данные его банковской карты. Пенсионер сообщил неизвестному по телефону все реквизиты карты, в том числе код безопасности на обороте карты. После этого мошенник похитил со счета жителя Мурманска 96 тысяч рублей. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что денежные средства потерпевшего были переведены на абонентский номер, зарегистрированный в Московской области.

Ещё одной потерпевшей стала жительница поселка Мурмаши 1958 года рождения. Аналогичным образом мошенники похитили у нее 70 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.