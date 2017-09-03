Доверчивые северяне продолжают терять свои деньги, поддаваясь на уловки мошенников

В Мурманске от действий интернет-мошенников пострадал программист, который заказал на сайте популярных объявлений джойстик для компьютера. Житель областного центра 1983 года рождения перевёл на карту неизвестного 4 тысячи рублей в качестве предоплаты за товар, который так и не получил. Общение с «продавцом» джойстика после перечисления денег прекратилось.

В Апатитах женщина, получив СМС о том, что её банковская карта заблокирована, перезвонила мошеннику и продиктовала ему реквизиты своей банковской карты. После этого со счёта жительницы Апатитов 1968 года рождения были незаконно списаны 9595 рублей.

В Мончегорске местная жительница 1955 года рождения сообщила реквизиты своей банковской карты по телефону неизвестному, который представился сотрудником Пенсионного фонда и пообещал перечислить ей компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Вместо обещанных денег доверчивая женщина лишилась 4373 рублей.

Все потерпевшие знали о подобных способах обмана, однако всё равно поверили мошенникам.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в целях профилактики мошенничеств сегодня в официальной группе УМВД России по Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» размещено 10 постов о видах и способах мошенничеств, об основных способах защиты от виртуального обмана и от вирусных краж. Полиция Мурманской области обращается к жителям Заполярья внимательно изучить эту информацию и довести её до ближайших родственников и друзей.