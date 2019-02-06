Доверчивые северяне, пытаясь выручить из беды «родственников и знакомых», переводили деньги мошенникам

В дежурную часть полиции обратилась 37-летняя жительница Ковдора и сообщила, что неизвестные люди обманом завладели её денежными средствами в размере 70 тысяч рублей.

Женщина рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился её братом. Звонивший сообщил, что едет в гости к ней из Москвы. По пути следования в Ковдор он грубо нарушил Правила дорожного движения и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Для решения проблемы ему необходимо перечислить 30 тысяч рублей на карту, так как у него имеются только наличные. Женщина согласилась помочь родственнику и перевела требуемую сумму на указанный расчетный счёт.

Позднее, ей снова позвонил мужчина и попросил перевести на эту же карту еще 40 тысяч рублей. Через некоторое время, абонентский номер звонившего стал недоступен. Женщина, испугавшись за родственника, позвонила на известный ей номер телефона и выяснила, что помощь ему не требовалась и денег он не просил.

В аналогичную ситуацию попал 60-летний житель Заполярного. Поверив незнакомцу, представившемуся знакомым, потерпевший перевел 20 тысяч рублей на неизвестный расчётный счёт.

После их обращения в полицию, в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что номер телефона, по которому выходил на связь злоумышленник, зарегистрирован в Краснодарском крае.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, при проверке его по базе данных дистанционных мошенничеств установлен еще ряд совпадений. Этот абонентский номер зарегистрирован в уголовных делах по фактам мошенничеств в отношении жителей Мурманска и Мончегорска.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовное дела по статье 159.3 УК России (мошенничество с использованием электронных средств платежа).