Доверчивые северянки теряют большие деньги, получив от мошенников ложное сообщение о блокировке банковских карт

В Мурманской области сотрудники полиции расследуют мошенничества, совершенные по известной схеме с ложной блокировкой банковских карт.

Так, в полицию Мурманска обратилась женщина 1958 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении. Мурманчанка рассказала, что ей на телефон пришло сообщение «Ваша банковская карта заблокирована. Подробности по телефону 800-555-40-67». Северянка перезвонила по указанному номеру. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что для разблокировки карты жительница Мурманска должна продиктовать персональные данные карты – её номер, на кого зарегистрирована, срок действия карты, а также пароли и коды безопасности.

Доверчивая горожанка продиктовала все эти данные, после чего со счёта её банковской карты были списаны денежные средства в сумме 24 тысячи рублей. Только получив смс-сообщение о списании денег от настоящего банка, она поняла, что стала жертвой телефонных мошенников.

В Мончегорске аналогичным способом мошенники обманули пенсионерку, только общение происходило по номеру 800-555-87-75. После того, как жительница Мончегорска 1959 года рождения продиктовала все персональные данные карты неизвестному по телефону, с её счета были списаны 87 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.