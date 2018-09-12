Доверчивые северянки теряют десятки тысяч рублей от продвинутых мошенников

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску с заявлением о факте мошенничества обратилась горожанка, которая рассказала полицейским о том, что она обнаружила на одном из сайтов в сети Интернет объявление о продаже зимней резины. При регистрации на сайте и переходе по ссылке для оплаты товара, потерпевшая посредством онлайн-приложения перевела денежные средства в сумме 44 тысяч 400 рублей на расчётный счёт карты, указанный во всплывшем окне.

Спустя некоторое время заявительница попыталась связаться с работниками интернет-магазина. Она позвонила на указанный на сайте номер телефона, однако на звонки никто не ответил. Заявительница поняла, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию.

А накануне в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску с заявлением о хищении денежных средств со счёта банковской карты обратилась 46-летняя жительница областного центра.

Полицейские в результате опроса потерпевшей выяснили, что женщине на мобильный телефон пришло смс-сообщение с ложными сведениями о том, что операции по её банковской карте приостановлены. Позже она перезвонила по указанному в сообщении номеру телефона. Злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка сообщил, что для выяснения обстоятельств необходимо продиктовать номер банковской карты, а также установочные данные. Следуя инструкциям мошенника, потерпевшая предоставила злоумышленнику возможность перевести на свой счёт не менее 36 тысяч рублей.

Мурманчанки о подобных фактах обмана знали из сообщений в средствах массовой информации.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по данным фактам сотрудниками полиции проводятся оперативно-проверочные мероприятия.