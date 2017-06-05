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Мурманская область. Арктика05.06.17 11:10

Доверчивые северянки, уверенные в продажности полицейских, отдают мошенникам огромные суммы денег

В ОП № 1 УМВД России по г.Мурманску обратилась мурманчанка 1934 года рождения с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил на стационарный телефон мужчина и представился её внуком, который проживает в другом городе. Путём наводящих вопросов злоумышленник узнал об этом, после чего сообщил своей «бабушке», что сбил на автомобиле девочку. Ему якобы грозит уголовное наказание, звонит с чужого телефона. Необходимы денежные средства, чтобы избавиться от ответственности.

Жительница Мурманска поверила мошеннику и отдала курьеру, пришедшему к ней домой, 80 тысяч рублей. После этого пенсионерка узнала от родственников, что её внук никакого наезда не совершал и просьбами о помощи к своей бабушке, живущей в Заполярье, не обращался.

Таким же способом телефонные мошенники обманули другую пенсионерку 1933 года рождения. Неизвестный позвонил ей на телефон и представился мужем внучки. Потерпевшая, отвечая на наводящие вопросы мошенника типа «Привет, не узнала?», сама назвала его именем родственника. После этого злоумышленник сообщил ей, что сбил ребёнка и его задержали полицейские. Чтобы избавиться от уголовной ответственности, необходимы деньги.

Пенсионерка отдала курьеру 500 тысяч рублей в отделении банка, куда она специально пришла, чтобы снять эту сумму. Только после этого пожилая северянка позвонила внучке и узнала об обмане.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

 

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