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Мурманская область. Арктика01.09.17 13:00

Доверчивый мурманчанин, соблазнившись суммой компенсации, перечислил мошенникам более 180 тысяч рублей

В полицию Мурманска обратился житель города 1962 года рождения с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что ему по почте в июле пришло письмо о судебном решении суда г. Москвы о введении в силу постановления по выплатам компенсаций пострадавшим от деятельности одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Ранее потерпевший действительно приобретал лекарства, поэтому он поверил информации и перезвонил по телефонам, указанным в письме. Неизвестный представился судебным приставом г. Москвы и пояснил, что в отношении организации, которая распространяла лекарственные препараты, возбуждено уголовное дело. Пострадавшим от действий ООО якобы выплачивается компенсация. Чтобы её получить, необходимо перевести денежные средства на счет, который он продиктовал по телефону. Потерпевший поверил неизвестному и перевёл на указанный счёт 12 тысяч рублей.

Через некоторое время мурманчанину позвонила неизвестная женщина и также представилась судебным приставом, после чего сказала, что для получения компенсации ему необходимо перевести еще деньги. Таким образом его обманывали несколько раз. Всего он перевёл на счёт неизвестного лица 180 тысяч 980 рублей.

После того, как прошло около месяца, а обещанная компенсация так и не поступила, он понял, что стал жертвой мошенников, и отправился в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Стоит отметить, что мурманчанин знал о таком способе обмана, однако все равно поверил неизвестным.

 

 

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