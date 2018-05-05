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Мурманская область. Арктика05.05.18 16:19

Доверчивый северянин лишился 10 000 рублей, поверив мошеннику из Удмуртии

В дежурную часть обратился 42-летний местный житель, который сообщил, что неизвестное лицо под предлогом продажи товара завладело его деньгами в сумме более 10 тысяч рублей.

Заявитель рассказал полицейским, что на одном из сайтов в сети Интернет он нашел объявление о продаже стойматериалов по выгодной для него цене. Условия покупки его устроили, и мужчина перечислил по требованию продавца на его расчетный счет деньги. После совершения платежной операции со злоумышленником больше связаться не удалось. Свою покупку потерпевший так и не получил. Он понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

Сотрудниками полиции установлено, что о подобных видах мошенничеств потерпевший знал. Перечисленные им средства ушли на номер счета, зарегистрированного на территории Республики Удмуртия. По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ  «Мошенничество».

Полицейские отмечают, что большинство такого рода преступлений совершаются лицами, находящимися за пределами Мурманской области. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, стоит соблюдать несложные меры предосторожности.

Не оплачивайте товар и не вносите предоплату, не увидев самого товара. Если вам хотят внести предоплату, то запомните, что для перевода вам денежных средств необходимо сообщить только номер своей карты и ничего более. Проверяйте номер телефона продавца (чаще всего мошенники используют номерную емкость операторов, предоставляющих услуги связи в других регионах).

Если у вас есть подозрения, что стали жертвой мошенников, сообщите об этом по телефону 02 (с мобильного телефона 102).

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