Доверчивый северянин, соблазнившись «выигрышем» автомобиля, перевёл мошенникам почти 69 тысяч рублей

Одной из распространенных несколько лет назад схемой обмана воспользовался неизвестный мошенник из Москвы, обманув жителя г.Гаджиево ЗАТО Александровск 1976 года рождения. Неизвестный посредством популярного мессенджера прислал ему сообщение о том, что северянин выиграл автомобиль «Cadillac Escalad». Подробности получения приза предлагалось уточнить по телефону 8(495) 221-89-31.

Потерпевший перезвонил по данному телефону и узнал, что для получения приза ему нужно перевести на счёт организации комиссию в сумме 68 тысяч 600 рублей. Северянин через терминал в банке перевёл на банковский счёт неизвестного гражданина указанную сумму, после чего позвонил, чтобы узнать, каким образом он получит свой приз. Телефон не отвечал, неоднократные попытки связаться с мошенником оказались безуспешными. Поняв, что его обманули, через 10 дней потерпевший отправился в полицию писать заявление о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Житель Гаджиево пояснил полицейским, что о таких способах обмана он не знал.