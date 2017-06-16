Закон равен не для всех, или Юный велосипедист «таранит» машину офицераСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.06.17 11:20

Доверчивый северянин, соблазнившись «выигрышем» автомобиля, перевёл мошенникам почти 69 тысяч рублей

Одной из распространенных несколько лет назад схемой обмана воспользовался неизвестный мошенник из Москвы, обманув жителя г.Гаджиево ЗАТО Александровск 1976 года рождения. Неизвестный посредством популярного мессенджера прислал ему сообщение о том, что северянин выиграл автомобиль «Cadillac Escalad». Подробности получения приза предлагалось уточнить по телефону 8(495) 221-89-31.

Потерпевший перезвонил по данному телефону и узнал, что для получения приза ему нужно перевести на счёт организации комиссию в сумме 68 тысяч 600 рублей. Северянин через терминал в банке перевёл на банковский счёт неизвестного гражданина указанную сумму, после чего позвонил, чтобы узнать, каким образом он получит свой приз. Телефон не отвечал, неоднократные попытки связаться с мошенником оказались безуспешными. Поняв, что его обманули, через 10 дней потерпевший отправился в полицию писать заявление о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Житель Гаджиево пояснил полицейским, что о таких способах обмана он не знал.

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 214 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире18:05«В поисках истины». Документальный цикл (16+)19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30«Александр I: Таинственное исчезновение или тень Федора Кузьмича». Документальный цикл (16+)21:25«Поп». Художественный фильм (16+)23:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонтНа АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой рост-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 30 копеек, евро – почти на 18 копеекРоссийская валюта растёт на фоне стабилизации нефтяных цен-PRO ЭнергетикуСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...Кольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 июняМинобороны заняло глубокую оборону в решении вопросов погашения долгов перед ресурсниками-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения