Доверчивый житель из Ковдора, спасая сына из полиции, перевёл мошенникам 8600 рублей

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» поступило сообщение от ковдорчанина 1963 года рождения о том, что ему позвонил неизвестный и сообщил заведомо ложные сведения о задержании его сына сотрудниками полиции за незаконное хранение наркотиков.

Потерпевший рассказал полицейским, что разговор с мошенником начался со слов: «Папа, мне нужна помощь! Передаю трубку следователю!». Незнакомец, представившийся следователем, пояснил, что сын шёл с конвертом, который его попросили передать, а проходившие мимо полицейские с собакой его задержали. В конверте находились наркотики, поэтому молодого человека задержали. И теперь нужно заплатить штраф.

Ковдорчанин, не проверив информацию, перевёл деньги неизвестным на банковский счёт. Только после этого он созвонился с сыном. Сын сообщил, что он весь день провёл дома и никто его не задерживал. Поняв, что стал жертвой телефонных мошенников, пострадавший обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту дознавателем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.