Довольно рядовой визит: Владимир Путин приедет с визитом в Финляндию

Президент России Владимир Путин приедет в Финляндию в конце августа. Он встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё в летней резиденции Култаранта. Точная дата визита пока не названа.

Ниинистё прокомментировал предстоящую встречу главным редакторам СМИ в четверг: «Это довольно рядовой визит. Обычно рассматриваются двусторонние вопросы, также в повестке – ряд международных политических тем, круг которых сейчас довольно обширен. Вопросов для обсуждения достаточно».

Президент Саули Ниинистё сообщил финским СМИ в июле во время визита во Францию, что встретится с Путиным в ближайшее время, пишет служба новостей «Yle».