Дождь для рейда - не помеха

Сегодня депутаты Совета депутатов совместно со специалистами управления Первомайского административного округа города Мурманска провели внеплановый рейд по проверке качества работы управляющих организаций. Поводом для проверки стали обращения жителей домов по проезду Ледокольному.

Жалобы касались качества уборки дворов, за чистоту которых отвечает управляющая компания. После обследования территории комиссия явных нарушений правил благоустройства не обнаружила.

– Мурманчанам стоит помнить, что если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже в прокуратуру, – прокомментировала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Но горожанам также не следует и самим забывать, например, о правилах обращения с крупногабаритным мусором, который зачастую оставляется в подъезде или на крыльце.

Стоит отметить, что пристальное внимание со стороны городских властей положительно сказывается на качестве работы, выполняемой управляющими компаниями. После таких проверок многие из них более серьезно относятся к своим обязанностям и избегают дальнейших нарушений правил благоустройства.

– Хочется призвать всех жителей города и самим более внимательно относится к вопросу порядка во дворах, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. – Ведь это же наши дворы, наши площадки, мы сами заинтересованы в том, чтобы жить в чистоте.

Власти города ведут большую работу по благоустройству заполярной столицы: в парках и скверах высаживаются цветы, с улиц и дворов города вывозятся брошенные автомобили, строятся новые зоны отдыха. Благодаря этому столица Заполярья с каждым днем становится все более уютной и красивой.