Дождь помеха, но ремонт на городских дрогах идёт с опережением плана

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ремонт дороги на улице Инженерной. Из-за неблагоприятных погодных условий работы временно приостановлены, но рабочие уже успели снять несколько слоев старого покрытия.

– Ремонт объектов улично-дорожной сети ведётся с учётом пожеланий горожан, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Эта дорога не исключение, рядом расположено множество социальных объектов.

Несмотря на переменчивую погоду, ремонт на городских улицах идёт с опережением плана. Всего за истекший период летней кампании завершены работы на 32 участках, отремонтировано более 170 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Все запланированные работы будут выполнены до 30 сентября.