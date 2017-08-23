Мурманская область. Арктика23.08.17 16:17
Дождь помеха, но ремонт на городских дрогах идёт с опережением плана
Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ремонт дороги на улице Инженерной. Из-за неблагоприятных погодных условий работы временно приостановлены, но рабочие уже успели снять несколько слоев старого покрытия.
– Ремонт объектов улично-дорожной сети ведётся с учётом пожеланий горожан, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Эта дорога не исключение, рядом расположено множество социальных объектов.
Несмотря на переменчивую погоду, ремонт на городских улицах идёт с опережением плана. Всего за истекший период летней кампании завершены работы на 32 участках, отремонтировано более 170 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Все запланированные работы будут выполнены до 30 сентября.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 219 человек
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Последние комментарии
Лада
23.08.17 13:37
Тем временем господин Толстых обосновался в столице нашей необъятной родины и разводит уже москвичей и гостей столицы через этот сайт http://inform-rielt.ru/ эту группу https://vk.com/club147665932 ну
RostiK
23.08.17 08:54
Если Минэк так ошибся при сканировании, то и ВЦИОМ мог выдать ошибку за действительность, определяя рейтинг одобрения россиянами деятельности Путина в 81%. Возможно, там всего 11%.
Комментарий к новости:Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну
Елена
23.08.17 00:51
Уважаемые, редакторы и журналисты, в конце эфира, было сказано, что УКСевжилсервис сообщило Вам, что горки и качели уже отремонтированы. Поясните пожалуйста УК севжилсервис пояснило по каким адресам п
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