Дождались снижения ключевой ставки ЦБ

Совет директоров ЦБ на заседании сегодня снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков. Регулятор снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года.

Регулятор отметил продолжающиеся замедление годовой инфляции и снижение краткосрочных проинфляционных рисков. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первой половине 2019 года оказался ниже ожиданий ЦБ, что подтолкнуло регулятора к снижению прогноза инфляции в 2019 году с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. Прогноз по темпам роста ВВП в этом году понижен с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%

ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Однако на инфляцию может оказать влияние бюджетная политика, в том числе использование средств Фонда национального благосостояния сверх уровня в 7% ВВП.

Многие экономисты прогнозируют снижение и во второй раз в течение 2019 года. Например, аналитики «Сбербанк CIB» ожидают такое решение регулятора в декабре, а ещё одно – в середине 2020 года. Однако с уверенностью говорить о перспективах будущего года пока сложно из-за изменчивых внешних факторов.