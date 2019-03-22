Дождаться лета: в ООН определились в отношении заявки России по расширению шельфа в Арктике

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил РИА «Новости» первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.

«Комиссия сейчас выполняет предусмотренные конвенцией процедуры. Она определилась со своим отношением к российской заявке, и надеемся, что на следующей сессии, в первые две недели июля, приступит к подготовке рекомендаций», - сказал Храмов.

По его словам, российская делегация постоянно находится в дискуссии с членами комиссии ООН по границам континентального шельфа.

«Мы понимаем их сложившееся мнение... Все неплохо, все идёт в рабочем порядке. Комиссия слышит нашу аргументацию, ведём с ними рабочий диалог, думаем, что рекомендации будут подготовлены комиссией таким образом, что учтут всю нашу проведенную работу и представленную нами концепцию развития всего трансарктического региона», - заключил Храмов.

Напомним, Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет.

Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.