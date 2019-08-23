Дожди не помешают завершить работы по асфальтированию автомобильных дорог в Мурманской области к 1 сентября

На заседании Проектного офиса национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области, состоявшемся под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой, собственники автомобильных дорог отчитались о ходе реализации мероприятий национального проекта в текущем году.

На дорогах регионального значения Мурманской области в рамках проекта в 2019 году приводится в нормативное состояние 13 объектов, на девяти из них работы завершены, на четырех находятся в высокой степени готовности.

На территории областного центра в рамках национального проекта будет отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети, на 10 объектах работы уже завершены, на пяти завершаются, на оставшихся – ведутся в соответствии с производственными графиками.

По информации первого заместителя начальника ГОКУ «Мурманскавтодор» Андрея Шварцкопа и заместителя главы администрации Мурманска Валентины Доцник, в соответствии с поручением врио губернатора Андрея Чибиса работы по устройству асфальтового покрытия на всех объектах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области будут завершены до 1 сентября текущего года.

Также Ольга Кузнецова дала поручения о подготовке в срок до 10 сентября планов ремонта дорог в рамках национального проекта на 2020 год.