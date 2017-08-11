Дожди не уходят из Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 августа погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклона с центром в Норвежском море: по Мурманской области местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +19+24°.

13 августа очередной циклон сместится с Балтийского моря на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами возможны грозы, преобладающая температура воздуха днем +16+21°.

14 августа ожидается понижение температура воздуха.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +19+24°.