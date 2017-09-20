Дожди уходят, холода приходят – в Мурманской области холодная осень

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 сентября погоду нашего региона будет определять антициклон, смещающийся с Баренцева моря на восток Кольского полуострова и далее на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается местами слабый дождь, преобладающая температура воздуха ночью +1+6°, в центральных районах местами заморозки до -1-3°, днём +6+11°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, в центральных районах местами заморозки до -3°, днём +6+11°.