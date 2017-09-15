Дожди зарядили – проверяйте работу тормозов и «дворников»

На территории Мурманской области начался период затяжных дождей. Такая погода существенно усложняет управление транспортным средством. В этой связи Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о мерах безопасности на дороге во время дождя.

Прежде чем начать движение, убедитесь, что тормозная система находится в идеальном состоянии. Любой недостаток в работе этой системы на мокрой трассе грозит серьёзным ДТП, поскольку на мокром асфальте увеличивается тормозной путь транспортного средства. Проверьте также работоспособность «дворников».

Учитывайте, что в дождливую погоду видимость хуже, небольшие объекты (например, дорожные знаки) просматриваются размыто даже при работающих стеклоочистительных механизмах. Не менее сложно заблаговременно разглядеть и пешеходов, особенно детей. Поэтому отдайте предпочтение невысокой скорости движения, при приближении к пешеходным переходом и местам скопления детей (школы, детские сады) снижайте скорость вплоть до полной остановки. Помимо высокой скорости движения, стоит избегать и резких или рискованных маневров, в особенности – обгона по встречной полосе движения. Не забывайте о соблюдении боковых интервалов и безопасной дистанции до идущего впереди транспортного средства, предупреждает УГИБДД УМВД России по Мурманской области