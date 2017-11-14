ДПН «Кола», хотевшее подзаработать на счетах за электроэнергию, будет оштрафовано

Арбитражный суд Мурманской области вчера подтвердил правомерность назначенного Мурманским УФАС России постановления о наложении штрафа.

В Мурманское УФАС России поступило заявление от гражданина, на действия дачного некоммерческого партнёрства «Кола», которые выразились в неправомерном выставлении платы в счёт компенсации потерь электроэнергии в электрических сетях за расчётные периоды с декабря 2016 г. по февраль 2017 г. Также партнёрством была выставлена плата в счёт компенсации потерь электроэнергии за март, апрель и май текущего года.

Согласно пункту 6 Правил недискриминационного доступа к услуге по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, собственники объектов электросетевого хозяйства не вправе препятствовать перетоку через их объекты электроэнергии и требовать за это оплату.

Антимонопольным органом признал действия партнёрства «Кола» по выставлению платы в счёт компенсации потерь электроэнергии в электрических сетях нарушением пункта 6 Правил недискриминационного доступа.

Мурманское УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа ДНП «Кола» в размере 50 тысяч рублей. Партнёрство не согласилось, и обжаловало постановление антимонопольного органа в судебном порядке. Арбитражный суд встал на сторону Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, оставив постановление и штраф в силе.