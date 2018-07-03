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Мурманская область. Арктика03.07.18 13:29

Драка около бара, во время которой погиб мужчина, потянет на пятнадцать лет лишения свободы

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Следствием установлено, что поздним вечером 12 февраля 2018 года неподалёку от одного из ночных баров города Мурманска, расположенного по улице Шмидта, между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и ранее незнакомым ему мужчиной произошёл конфликт, в ходе которого завязалась драка. Во время драки злоумышленник со значительной силой нанёс потерпевшему  не менее 10 ударов кулаками, а затем скрылся с места преступления.

От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.

Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, мужчину обнаружили прохожие, которые и сообщили об этом в правоохранительные органы. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия заподозренного лица: проведен осмотр места происшествия и прилегающей территории, изъяты следы преступления, назначены необходимые исследования и экспертизы, опрошены очевидцы, которые и пояснили, что проезжая мимо дома видели драку, происходящую между двумя мужчинами.

Благодаря слаженной работе следователей СК России и полицейских злоумышленник был задержан.  На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.

 

 

 

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