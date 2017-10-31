Драматический театр «Мотес» ЗАТО Александровск стал дипломантом I Всероссийского форума театрального и циркового мастерства «Заметьте!..»

В Санкт-Петербурге состоялся I Всероссийский форум театрального и циркового мастерства «Заметьте!..».

На сцене выступили образцовые, народные театральные коллективы из Подольска, Орехово-Зуево, Екатеринбурга, Приволжска, Ростова-на-Дону, а также образцово-показательная цирковая студия из Иркутска. ЗАТО Александровск Мурманской области представила семья Бут – участники народного самодеятельного коллектива драматического театра «Мотес».

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли театроведы, специалисты Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Марина Куц и Динара Абдуллина (г.Москва), режиссёр Государственного академического Большого театра России Сергей Терехов (г.Москва) и артистка театра Балтийского флота Дарья Худякова (г.Санкт-Петербург).

По итогам форума драматический театр «Мотес» стал дипломантом в номинации «Драматический театр», а семья Бут отмечена специальным дипломом как самая театральная семья проекта.