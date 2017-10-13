Драматический театр приглашает маленьких северян на музыкальный спектакль «Сказочные приключения Мокея, или как Бабы-Яги сказку спасали»

15 октября в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном драматическом театре (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоятся показы гастрольного музыкального спектакля для детей «Сказочные приключения Мокея, или как Бабы-Яги сказку спасали», г. Санкт-Петербург.

Тема спектакля вечная – борьба добра и зла. Вот только образ «злодейки» Бабы Яги здесь совсем не похож на тот, который все помнят из народных сказок. В этом спектакле Баба Яга, вернее, три Бабы Яги – добрые и смешные старушки, которые «болеют» всей душой за то, чтобы сказка вернулась в современную жизнь, полную суеты, где люди перестали верить в чудеса. В этом им помогают остальные герои: солдат Мокей, его невеста Маша и, конечно же, Кощей Бессмертный.