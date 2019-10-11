Драматический театр Северного флота открывает 85-й сезон

12 октября Драматический театр Северного флота открывает свой 85-й творческий сезон. В этом театральном сезоне артисты драмтеатра Северного флота продолжат показы спектаклей военно-патриотической направленности, а также классики драматического жанра, такие как пьесы Александра Островского и других российских и зарубежных драматургов.

Современные театральные постановки вызовут интерес зрителей разных возрастов. Утром по воскресеньям в театре Северного флота будут демонстрироваться детские спектакли. По вечерам в выходные дни состоятся показы для школьников и взрослых. Также артисты будут давать выездные спектакли в гарнизонах Северного флота.

Открытие сезона начнется с премьеры трагикомедии «Под одной крышей», поставленной режиссёром Людмилой Разумовской. Начало спектакля в 18 часов.

В октябре ожидается ещё одна премьера – военная драма по пьесе Исидора Штока в сценической редакции Александра Шарапко «Туман над заливом». Спектакль приурочен к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Это история о военном летчике, его судьбе и людях защищающих свою Родину во время Великой Отечественной войны.

В новом сезоне посетители драмтеатра увидят обновленный зрительный зал, оснащенный современными удобными креслами.

Драматический театр Северного флота является старейшим театром Кольского Заполярья. Он был основан в главной базе Северного флота в Полярном. Первыми его актёрами были военные моряки Северного флота и их жёны. В послевоенное время в театре выступали народные артисты СССР Валентин Плучек и Михаил Пуговкин.