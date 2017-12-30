Драмтеатр Северного флота подготовил специальное новогоднее представление для детей моряков-североморцев

30 декабря для детей моряков-североморцев состоялось выступление артистов Драматического театра Северного флота. Новогодний спектакль получился очень музыкальным, персонажи пели и танцевали, привлекая к действию и зрителей.

Коллектив театра поставил новогоднее представление «Аленький цветочек» по одноименному произведению Сергея Аксакова, а после представления у новогодней елки для детей состоялись игры с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

В период со 2 по 6 января в Драматическом театре Северного флота артисты проведут для юных зрителей ряд новогодних представлений.

Всего в период новогодних и рождественских праздников в соединениях, на кораблях и в воинских частях Северного флота пройдет более 500 культурно-досуговых мероприятий для военнослужащих и членов их семей. Флотские профессиональные коллективы выступят в гарнизонах Печенга, Гаджиево, Заозерск, Сафоново, Североморск-3 и Полярный.