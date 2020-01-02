Мурманская область. Арктика02.01.20 11:45
Драмтеатр Северного флота возобновил показ новогодних спектаклей
Сегодня театральная труппа Северного флота дала первое в новом году праздничное представление для детей моряков-североморцев. Премьерный показ новогодней программы, созданной по мотивам сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино», прошла на сцене Драматического театра Северного флота в городе Мурманске.
Со 2 по 6 января флотские артисты будут давать по два представления в день. Начало утреннего спектакля в 11 часов, дневного – в 14. После спектакля малышей ожидает ёлка с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами из только что увиденной сценической постановки.
Как сообщает пресс-служба СФ, всего за период новогодних и рождественских каникул флотский Драмтеатр планирует показать 10 спектаклей для детей.
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