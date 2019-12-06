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Мурманская область. Арктика06.12.19 09:55

«Друзья прямые – что братья родные» - пригашают на Фестиваль национальных культур

8 декабря Мурманская местная национально-культурная автономия «Белорусы Мурмана» и Мурманская региональная общественная организация «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» приглашают на Фестиваль национальных культур «Друзья прямые – что братья родные», посвященный 20 - летнему юбилею подписания Договора о создании Союзного государства.

Гости фестиваля смогут познакомиться с деятельностью общественных организаций, услышать выступление ансамблей «Завея» и «Северная станица», принять участие в мастер-классах по народным танцам и рисованию, узнать историю национальных костюмов.

Напомним, 20 лет назад, 8 декабря 1999 года, Российская Федерация и Республика Беларусь подписали Договор о создании Союзного государства. 26 января 2000 года, после ратификации Договора парламентами двух стран, он вступил в силу.

Мурманскую область и Беларусь связывают давние партнерские отношения. В 2019 году исполняется 25 лет торгово-экономическому и культурному сотрудничеству двух территорий на основании «Соглашения о сотрудничестве правительства Республики Беларусь и администрации Мурманской области Российской Федерации», подписанного 10 декабря 1994 года. Сотрудничество осуществляется в промышленной сфере, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, туризме, здравоохранении.

Столица Беларуси – город Минск. Это крупный политический, экономический, культурный и научный центр. 21 августа 2014 года Мурманск и Минск стали городами – побратимами и наметили пути дальнейшего взаимодействия.

В Мурманской области проживает более 12 тысяч белорусов. В регионе действуют две общественные организации белорусов - Региональная общественная организация «Объединение белорусов Мурманской области «РАДЗIМА» и Мурманская местная национально-культурная автономия «Белорусы Мурмана», которые активно участвуют в общественной жизни.

Фестиваль национальных культур «Друзья прямые – что братья родные» состоится в Доме культуры Ленинского округа .

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