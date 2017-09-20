ДТП на трассе Р 21 «Кола» вывело из строя несколько высокопоставленных офицеров

В дорожно-транспортном происшествии в Мурманской области, после которого с травмами был госпитализирован командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, пострадали ещё трое военнослужащих: генерал-майор, полковник и старшина-контрактник. Об этом «РБК» стало известно из документов о ДТП.

С травмами средней тяжести в госпиталь в Североморске после ДТП был доставлен заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, который находился в одном автомобиле с командующим. Ещё одним пассажиром этой машины был полковник Олег Смыковский, которого также доставили в госпиталь с множественными ушибами и ссадинами. Старшина Андрей Батаев получил травмы средней тяжести и также госпитализирован в Североморск.

Сам командующий госпитализирован в Североморск в нейрохирургическое отделение с ушибами и переломами, степень тяжести вреда здоровью отмечена в документе как средняя.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, машиной «Volkswagen Caravelle», в которой находились военные, управлял водитель из состава гражданского персонала Министерства обороны со стажем вождения с 1998 года. Как указано в документе, предрейсовый осмотр показал, что водитель был трезв. В числе пострадавших водитель «Volkswagen» в документе не указан.

Микроавтобус военных, следовавший в составе кортежа, столкнулся с автомобилем «Chevrolet Lanos», водитель которого в результате погиб. Ещё одна пассажирка этой машины получила травмы средней тяжести, её госпитализировали в Мурманскую областную клиническую больницу. Двое мужчин, также находившихся в «Chevrolet», получили ушибы и были обслужены амбулаторно, говорится в документе.