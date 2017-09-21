Дуэль атомных ракетных крейсеров Северного флота в Баренцевом море
Сегодня в рамках проведения итоговых мероприятий боевой подготовки Северного флота за 2017 учебный год тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» провели двустороннее учение с выполнением практических стрельб.
По замыслу учения перед экипажами двух боевых кораблей стояла задача в заданном районе Баренцева моря обнаружить друг друга и применить комплексы вооружения: противолодочного - для надводного корабля - и торпедного - для подводного.
В ходе первого этапа учения моряки-североморцы отрабатывали задачи по поиску и слежению за подводными и надводными целями, а также по условному применению комплексов вооружения.
Оценка действиям экипажей крейсеров будет выставлена после возвращения кораблей в пункты постоянной дислокации и тщательного анализа предоставленных отчётных материалов.
В ходе практического этапа учения экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» выполнил стрельбу ракето-торпедой по подводной цели из ракетного противолодочного комплекса «Водопад».
В свою очередь, атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», находясь в подводном положении, выполнил торпедную стрельбу по надводной цели.
В ходе учения экипажи двух крейсеров успешно отработали тактику действий в различных режимах и условиях плавания, проверили работу гидроакустического вооружения.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам выполнения данного учения практические стрельбы экипажей ракетных крейсеров будут представлены на приз главнокомандующего Военно-морским флотом России по видам боевой подготовки.