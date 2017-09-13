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Мурманская область. Арктика13.09.17 17:36

Дуэт Александра Боднаря и Людмилы Ананьевой стал победителем открытого XVII фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «На безымянной высоте»

В Гаджиево состоялся фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «На безымянной высоте», посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 60-летию города моряков-подводников Гаджиево.

Перед началом фестиваля-конкурса с приветственными словами ко всем присутствовавшим на площади, участникам и зрителям, обратились почетные гости: Владимир Мищенко, Вера Сулаева, Марина Дюпина, Светлана Кузнецова, Константин Добровольский и Василий Петрович.

Более 50 солистов и вокальных коллективов со всей Мурманской области представили песни военных лет.

Среди вокальных коллективов в категории «12-17 лет» диплом I степени получила группа «Мечта» вокального объединения «Гармония» Дома детского творчества г. Гаджиево), диплом II степени - студия эстрадного пения «Калейдоскоп» Центра творчества и досуга г. Гаджиево, диплом III степени - дуэт Елены Рогозиной и Юлии Степановой из ансамбля народной песни «Метелица» Центра дополнительного образования детей г. Полярный.

В возрастной категории «18-30 лет» среди солистов диплом I степени вручен гаджиевцу Ильдару Садртдинову, диплом II степени - Николаю Крикину из культурно-художественной бригады Подводных сил СФ Центра творчества и досуга г. Гаджиево «Хорошее настроение»), диплом III степени - Анастасии Максимовой, воспитаннице Детской школы искусств г. Полярный).

В этой же возрастной категории в номинации «Лучший автор-исполнитель» победителем стал дуэт Александра Анциферова и Ирины Елфимовой из рок-объединения Централизованной клубной системы г. Полярный, а лучшим ансамблем - вокальный ансамбль «Вдохновение» из Детской музыкальной школы г.Снежногорск, дипломом II степени награжден коллектив североморских матросов.

Среди разновозрастных коллективов в номинации «Лучший ансамбль» диплом I степени получил гаджиевский вокальный коллектив «Воины России», диплом II степени - вокальный ансамбль преподавателей и учащихся детской школы искусств г.Гаджиево.

В возрастной категории от 30 лет и старше лучшей солисткой стала Наталья Корнеева из г.Гаджиево, диплом II степени достался Татьяне Колосовой из клуба авторской песни «Пять углов» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, диплом III степени вручен Александру Погибелеву из Полярного.

Лучшим автором-исполнителем в возрастной категории от 30 лет и старше была признана Ирина Татинцева из клуб авторской песни «Ника» Центра творчества и досуга г. Гаджиево, обладателем диплома II степени стал Владимир Полянцев из клуба авторской песни «Пять углов» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В номинации «Лучший ансамбль» от 30 лет и старше дипломом I степени награжден дуэт Олега Бранько и Елены Тихомировой из клуба авторской песни «Пять углов» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М.Кирова, дипломом II степени - дуэт Татьяны Голдовой и Алексея Башкирова из Центра творчества и досуга г. Гаджиево «Хорошее настроение»), дипломом III степени – мурманский дуэт  Гарри и Нелли Хачатурян из клуба авторской песни «Пять углов» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М.Кирова.

Гран-При открытого XVII фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «На безымянной высоте» завоевал дуэт Александра Боднаря и Людмилы Ананьевой из Центра творчества и досуга г. Гаджиево, исполнившие литературно-музыкальную композицию «Если б не было войны».

 

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