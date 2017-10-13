Духовые оркестры и эстрадно-джазовые коллективы Кольского Заполярья примут участие в фестивале «Музыкальные фантазии» в Кировске

15 октября в Кировском городском Дворце культуры (г. Кировск, ул. Мира, 7) состоится областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии». Организатором мероприятия выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.



В фестивале примут участие духовые оркестры и эстрадно-джазовые коллективы Кольского Заполярья. В 14.00 на площади перед Дворцом культуры пройдет плац-концерт. В 15.00 начнется фестивальная программа духовых оркестров, а в 17.00 свои программы представят вокально-инструментальные ансамбли, эстрадные и эстрадно-джазовые коллективы.



В рамках мероприятия будут организованы «круглые столы» для руководителей духовых оркестров и вокально-инструментальных ансамблей. Все участники областного фестиваля будут награждены дипломами.



Мероприятие направлено на популяризацию и развитие духовой и эстрадной инструментальной музыки, вовлечение подрастающего поколения в джазовые и эстрадно-духовые коллективы, создание условий для профессионального общения и партнерских творческих отношений в совместных проектах.



