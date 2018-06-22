Дума ещё подумает пред летними каникулами

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнётся 28 июня. В повестке дня – порядка 20 различных вопросов.

В первом чтении областные законодатели планируют рассмотреть «бюджетный блок» - проекты законов об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год, изменения в бюджет ТФОМС на текущий год.

Депутаты обсудят в первом чтении проект закона «Об аварийно-спасательной службе Мурманской области, аварийно-спасательных формированиях Мурманской области», заслушают отчёт правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2017 год.

Региональные парламентарии рассмотрят вопрос о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления мер государственной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории закрытого административно-территориального образования».