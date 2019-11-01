Дума приняла к рассмотрению проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Комитет по бюджету, финансам и налогам 1 ноября рассмотрел проект главного финансового документа области и материалы к нему на предмет соответствия требованиям регионального закона о бюджетном процессе и рекомендовал Совету Думы принять законопроект к рассмотрению.

В этот же день на заседании Совета областной Думы под председательством Сергея Дубового проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» принят к рассмотрению.

Также утверждён календарный план рассмотрения проекта основного финансового закона области.

12 ноября пройдут публичные слушания по законопроекту,

28 ноября проект закона будет рассмотрен Думой в первом чтении, 12 декабря – второе чтение законопроекта, не позднее 16 декабря – третье чтение.