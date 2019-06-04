Сегодня состоялось заседание Мурманской областной Думы. Депутаты приняли в окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон об областном бюджете на 2019 год и на последующий плановый период.

Общий объём доходов на текущий год увеличен на 4868381 тысячу рублей, или на 7,4%, объём расходов - на 3596559,4 тысячи рублей, или 5,2%. Проектом закона с 1 июня предусмотрена индексация размера социальных и ежемесячных жилищно-коммунальных выплат, дополнительные средства теплоснабжающим организациям, муниципальным образованиям и транспортным организациям.

Правительству Мурманской области предложено при подготовке последующих уточнений областного бюджета на текущий финансовый год предусмотреть, в частности, проведение реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований и подлежащих возврату в этом году, выделение субсидии транспортным организациям, ассигнований на реализацию мероприятий по сносу расселенных жилых домов, а также возможность дополнительной индексации заработной платы работников бюджетной сферы.

Депутаты одобрили внесение в Госдуму в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона, вносящего изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Проект закона устраняет правовую неопределенность в сфере закупок для муниципальных нужд.

Дума приняла решение о назначении выборов губернатора Мурманской области на 8 сентября 2019 года.