Дума приняла в первом чтении и окончательной редакции законопроект «О детях войны в Мурманской области»

Состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, член Совета Федерации ФС РФ – представитель Мурманской областной Думы Т.А. Кусайко, заместитель губернатора – министр финансов области Е.В. Дягилева, представители органов исполнительной власти, КСП области, прокуратуры. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Парламентарии рассмотрели порядка 30 вопросов. В их числе, как сообщало «Арктик-ТВ», большой бюджетный блок. Депутаты заслушали и приняли к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2020 год и плановый период.

В первом чтении принят проект закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Основные параметры бюджета основаны на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Мурманской области. Общий объём доходов областного бюджета составит 73 млрд 916 млн 599,4 тысячи рублей, расходы - 76 млрд 964 млн 976,1 тысячи рублей.

Отмечалось, что в следующем году в числе приоритетных направлений – реализация мероприятий по развитию комфортной городской среды, региональной программы по демографии. В частности, в регионе планируется построить новые детские сады, школу, спортивные объекты, завершить ремонты краеведческого музея, драмтеатра. Увеличивается финансирование муниципальных образований. На развитие здравоохранения предусмотрено более 13,7 миллиарда рублей, около половины этих средств (шесть миллиардов рублей) планируется направить на обязательное медицинское страхование неработающего населения региона, 853 миллиона рублей – на бесплатное льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, полмиллиарда рублей – на приобретение оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи.

В первом чтении приняты проекты законов бюджета ТФОМС на следующий год и о Территориальной программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Процедуру окончательного чтения прошёл законопроект, вносящий изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год. Доходы ТФОМС вырастут на 101 миллион 895 тысяч рублей. Увеличение доходной части произойдет за счет поступления межбюджетного трансферта в размере 100 миллионов рублей для дополнительного финансирования Территориальной программы обязательного медицинского страхования на медпомощь больным онкологическими заболеваниями.

Дума приняла в первом чтении и окончательной редакции законопроект «О детях войны в Мурманской области». Он определяет порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг категории граждан, родившихся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. К льготной категории будут относиться жители нашей области, которым на дату окончания Второй Мировой войны не исполнилось 18 лет. С 1 января 2020 года им будет ежемесячно предоставляться денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1500 рублей. Закон коснётся 3362 человек, имеющих гражданство РФ и проживающих в нашей области.

Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию члена верхней палаты парламента страны Татьяны Кусайко о работе в Совете Федерации. Она заострила внимание на законодательном регулировании социальных проблем, а также о реализации постановления о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области. Татьяна Кусайко отметила, что в настоящее время разработана «дорожная карта» по исполнению поручений и рекомендаций по итогам Дней Мурманской области в Совете Федерации, более подробно этот вопрос будет обсуждаться на совещании 5 декабря в верхней палате парламента.