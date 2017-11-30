Дума приняла в первом чтении проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В основу законопроекта взят базовый вариант социально-экономического прогноза, который предусматривает умеренные изменения внешних и внутренних факторов при незначительном ослаблении номинального обменного курса рубля, характеризуется умеренным экономическим ростом на фоне стабильного спроса на основные виды продукции, производимой в регионе.

Общий объём доходов областного бюджета на 2018 год предполагается в сумме 56611102,5 тысячи рублей, общий объём расходов - 59781260,8 тысячи рублей, дефицит - 3170158,3 тысячи рублей.

В ходе обсуждения отмечалось, что в проекте бюджета сохранены все ранее взятые социальные обязательства. Свыше 70% расходов областного бюджета имеют социальную направленность. В проекте закона представлена новая государственная программа «Формирование современной городской среды Мурманской области», которая направлена на поддержку муниципальных образований по выполнению мероприятий по благоустройству общественных территорий. Бюджетные ассигнования на реализацию программы в 2018 году составят свыше 270 миллионов рублей.

По мнению депутатов, требуют внимания вопросы кредиторской задолженности медицинских учреждений, индексации бесплатного питания школьников, финансирования топливно-энергетического комплекса.